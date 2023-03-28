Москва, 28 марта, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Сайт российского Центробанка работает с временными сбоями, сообщил 28 марта регулятор в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«В работе сайта Банка России возможны кратковременные замедления. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.

Пользователи сообщили о долгом времени загрузки страниц официального сайта регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка наблюдались временные трудности из-за крупной DDOS-атаки.