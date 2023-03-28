Кемерово, 28 марта, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Организатор и собственник частного приюта в Кемерове, в котором в конце 2022 года в результате пожара погибли более 20 человек, полностью признал свою вину. Об этом он заявил 28 марта в зале суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Полностью признаю», — сказал обвиняемый.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове в частном доме на улице Таврической, который был использован для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, произошёл пожар. После тушения пожара в приюте были обнаружены тела 22 постояльцев.

Организатора приюта 31-летнего предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей.