В распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger 2
Киев, 28 марта 2023, 10:57 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные танки Challenger 2 в ближайшее время начнут выполнять боевые задачи. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Резников напомнил, что эти танки были поставлены на Украину из Великобритании. Он также отметил, что эти машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач.
Как передавало ИА REGNUM, в Великобритании завершили обучать украинские танковые экипажи управлению британскими танками Challenger 2, экипажи вернулись на Украину. Великобритания первой среди стран Запада объявила о передаче Киеву танков Challenger 2 в количестве 14 штук. Кроме этого, Лондон планирует передать Киеву 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Москва предпримет жёсткие ответные меры в случае поставки Киеву вооружения, потенциально способного нанести удар по территориям в глубине страны. По его словам, решение стран НАТО о поставках ВСУ основных боевых танков Leopard, Abrams и Challenger привело лишь к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.