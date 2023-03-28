Вашингтон, 28 марта, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Слова российского президента Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) РФ в Белоруссии продолжают активно обсуждать на мировой политической арене. Российский лидер не блефует, заявил американскому изданию The Hill 28 марта экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Заявив о «большой угрозе» от России в Калининградской области, где размещено большое количество российских ядерных ракет, беспилотников и других вооружений, Болтон отметил, что в военном плане переброска ТЯО в Белоруссию не будет иметь большого значения. Также американский политик отметил, что новая России, скорее всего, блефовала ранее, когда пыталась угрожать США «ядерной саблей».

Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, сообщили в МИД Белоруссии. Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия вызывает недоумение, подчеркнули в МИД РФ. В ведомстве добавили, что ТЯО размещается на территории Союзного государства, с которым у РФ общая военная доктрина. Это мера безопасности в рамках Союзного государства. Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, сказала 28 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

О том, что в ближайшее время российское тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии, заявил в недавнем интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» российский президент Владимир Путин. По его словам, специальное хранилище для ТЯО будет построено к 1 июля. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном. Российский лидер подчеркнул, что это не будет нарушением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), так как Москва не передаёт Минску ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями».

По оценке программного директора центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюиса, за три месяца сложно построить новое хранилище, такой объект будет трудно скрыть. Поскольку с 1996 года в Белоруссии хранилось советское ядерное оружие, скорее всего, для базирования ТЯО в Белоруссии в современное время может быть модернизирован старый объект, рассуждает эксперт.

В Белом доме нет опасений по поводу передачи Москвой в Белоруссию ядерного оружия, так как там не видят признаков осуществления этих действий, прокомментировал 27 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CBS News.

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии разрушило планы США по ослаблению России, отмечает военный эксперт Сун Чжунпин в своей статье для китайского издания Global Times.

Никто не боится угроз главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о новых санкциях, а его ультиматумы Россию начали «сильно утомлять», заметил 26 марта в своем телеграм-канале глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, бывший помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил изданию The Hill.