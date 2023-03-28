Москва, , 10:46 — REGNUM США и Германия разоблачили свою же ложь о терактах на «Северных потоках» одновременным вбросом информации через американские и немецкие СМИ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 марта в эфире программы «Антифейк» на Первом канале.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, Вашингтону и Берлину нужно было отвлечь внимание от журналиста Сеймура Херша, заявившего о причастности США и Норвегии к взрывам на российских газопроводах. Появление в СМИ фейковых сообщений позволило официальным лицам в Соединённых Штатах и ФРГ уходить от ответов на вопросы, связанные с «Северными потоками».

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», — сказала Захарова.

Она добавила, что вбросы появились в СМИ, близких к американским и немецким правящим кругам.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале американский журналист Херш опубликовал сведения об участии военных водолазов США и норвежских специалистов в подрыве «Северных потоков», согласно которым решение об операции принял президент США Джо Байден. Затем в марте американская газета New York Times, ссылаясь на «разведданные», сообщила о причастности некой проукраинской группировки к теракту против «Северных потоков». Одновременно с этим немецкая газета Zeit проинформировала об «украинском» следе в деле об атаках на газопроводы. Президент России Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, подчеркнув, что подобная атака возможна только при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.