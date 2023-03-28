Пушилин: подразделения ВСУ в Авдеевке находятся в критичной ситуации

Москва, , 10:29 — REGNUM Украинские военные в городе Авдеевке в ДНР находятся в критичной ситуации. Об этом 28 марта заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно заявлениям боевиков ВСУ, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная», — сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас продолжается улучшений позиций российских войск в Авдеевке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что в Артёмовске российские военные почти полностью зачистили промзону Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). По его словам, сейчас там добивают одиночные группы боевиков.