Минск, 28 марта, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, не противоречат положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 28 марта сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, отвечая на вопрос ТАСС о размещении тактического ядерного оружия России на территории республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

По её информации, военное сотрудничество России и Белоруссии осуществляется в строгом соответствии с международным правом.

Отмечается, что размещение ядерных боезарядов на территории республики без передачи руководству Белоруссии контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никак не противоречат положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия. Уточняется, что не противоречат этим положениям и обучение пилотов из Белоруссии, способных управлять самолётами со специфическими боеприпасами, а также модернизация таких самолётов.

В пресс-службе напомнили, что это не является новеллой в сфере военного сотрудничества ядерного государства и неядерной страны, поскольку в НАТО давно практикуют «совместные ядерные миссии». При этом самолёты стран — членов НАТО сертифицированы для полётов с ядерным оружием, проходит подготовка лётного состава для подобных «миссий», проводятся учения. Всего в европейских странах — членах НАТО на хранении находятся более 150 единиц тактического ядерного оружия США, были подготовлены свыше 250 самолётов для их возможного применения, отметили в дипведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.