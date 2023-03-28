Москва, , 10:25 — REGNUM Расследование по «Северным потокам» Соединённым Штатам не нужно, поскольку «появление правды» создает для них угрозу и наносит прямой вред. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Это расследование не только не нужно Соединённым Штатам и всем тем, кого они себе вписали в пособники, оно им будет вредить, оно будет им наносить прямой вред, оно создаёт угрозу», — заявила дипломат в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 сентября 2022 года шведские и датские специалисты установили, что магистрали «Северных потоков» были повреждены в результате целенаправленных взрывов под водой.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии, заявив, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США.

Он также заявил, что в Соединённых Штатах знают, кто стоит за подрывами «Северных потоков», но расследовать диверсии не станут.