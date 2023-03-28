Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ в промышленном районе Херсона

Херсон, , 10:21 — REGNUM Военнослужащие ВС РФ в ночь на 28 марта нанесли серьезный удар по подразделению ВСУ в промышленном районе Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ночью по расположению одного из подразделений ВСУ в промышленном районе Херсона был нанесен артиллерийский удар», — рассказал собеседник.

Уничтожены около 20 военнослужащих и три единицы автомобильной техники. Ещё 18 украинцев получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники правоохранительных органов обнаружили на окраине села Челбурда Херсонской области тайник с оружием. Полицейские изъяли 9 автоматов Калашникова.