Вашингтон, 28 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Американцам остаётся только молиться после решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, ранее он спрогнозировал игру с «опасными штуками». Виноваты в этом сами Соединённые Штаты, так как правительством управляют некомпетентные люди.

«Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — сказал Трамп.

Ранее бывший глава США предположил, что Украина перестанет существовать через 1,5 года, если не урегулировать текущий конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин объявил о договорённости с Белоруссией по размещению ядерного оружия. Белорусские самолёты уже переоборудованы, в начале апреля начнётся обучение экипажей, а к 1 июля будет построено спецхранилище для тактического ядерного оружия на белорусской территории, сообщил президент РФ. Он подчеркнул, что никаких международных обязательств Москва не нарушит, так как США уже десятки лет размещает своё тактическое ядерное оружие в Европе.