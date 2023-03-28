Вашингтон, 28 марта, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не блефует, говоря о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил экс-помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство России и Белоруссии

По его словам, Путин, вероятно, мог блефовать ранее, когда пытался угрожать Вашингтону.

«Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой», — цитирует его The Hill.

Он также добавил, что в военном плане размещение ядерного оружия в Белоруссии не сыграет серьёзной роли.

«Возможности, которые Россия уже имеет в Калининградском анклаве, могут представлять наибольшую угрозу», — заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённости Москвы и Минска по размещению на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

Путин уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, да и Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Принятое Путиным решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии может стать сигналом для США и их союзников о невмешательстве в украинский конфликт, иначе Москва окажет противодействие, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.