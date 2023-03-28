Пушилин: начальник полиции Мариуполя получил контузию
Донецк, 28 марта 2023, 10:05 — REGNUM Жизни начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина, автомашину которого взорвали неизвестные, ничего не угрожает. Об этом заявил 28 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».
По словам главы ДНР, Москвин получил контузию, но остался жив.
«Его жизни, да и здоровью ничего не угрожает», — отметил он, добавив, что мощность взрывного устройства, которое было заложено под автомобиль Москвина, составила около 400 г в тротиловом эквиваленте.
Пушилин считает, что случившееся является терактом.
Как передавало ИА REGNUM, на Москвина было совершено покушение, он находился в нескольких метрах от взорванного автомобиля. На месте взрыва сейчас работает оперативно-следственная группа.