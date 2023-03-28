Москва, 28 марта, 2023, 09:56 — ИА Регнум. В Москве жертвой мошенников стал Константин Никифоров, который шесть лет был спичрайтером экс-президента России Бориса Ельцина. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Константин Никифоров

24 марта в полицию обратился 66-летний Константин Никифоров, мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и потерял 3,5 миллиона рублей. Он объяснил оперативникам, что в течение двух дней ему в мессенджеры звонили разные люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали мужчину, что с его счетов пытаются похитить деньги. Незнакомцы были так настойчивы и убедительны, что Константин не успел опомниться, как снял деньги с карты и, следуя рекомендациям «сотрудников ФСБ», перевёл их на другие счета. Только лишившись денег, мужчина осознал, что его обманули.

«Поступило заявление от 66-летнего жителя Москвы, которому в период с 22 марта по 23 марта позвонили незнакомые люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ и под предлогом сохранения денежных средств убедили перевести на неизвестные счета 3 500 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По факту заявления уже завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Константин Никифоров — известный историк-славист, доктор исторических наук и директор Института славяноведения РАН. С 1992 по 1998 год он писал речи для выступлений Бориса Ельцина. После ухода президента в отставку Никифоров продолжил научную деятельность. На его счету множество книг и научных статей.