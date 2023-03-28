Петиция о запрете применять боеприпасы с обеднённым ураном появилась на сайте Зеленского

Киев, , 09:52 — REGNUM Намерение Великобритании поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном стало поводом для появления петиции на сайте президента Владимира Зеленского. В воззвании, которое за неполные сутки набрало порядка 30 голосов, содержится требование не допустить использования таких боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) до момента окончательного рассмотрения петиции. Авторы прошения напоминают, что применение боеприпасов является преступлением против планеты и человечества и что использование боеприпасов с обеднённым ураном является аморальным и недопустимым.

Уран

«Инициатива заранее обречена на провал, хотя свидетельствует о том, что на подконтрольных Киеву территориях остаются здравомыслящие люди», — прокомментировал событие в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

О намерении поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном заявила 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. По её словам, помимо снарядов, Киев получит эскадрон боевых танков Challenger 2. Британские инструкторы уже обучали танковые экипажи ВСУ применять такие снаряды, известил 27 марта британский расследовательский портал Declassified UK.

В военной сфере обеднённый уран, как правило, используется для производства сердечников к подкалиберным противотанковым снарядам, которые могут пробивать толстую броню.

«При попадании в цель сердечник разрушается и часть металла становится пылью. Она попадает и в воздух, и в почву, и, как следствие, в почвенную воду. Возникает заражение местности», — пояснил ИА REGNUM кандидат химических наук, военный эксперт Олег Желтоножко.

Снаряды с обеднённым ураном, которые обещала поставить Киеву Великобритания, не относятся к оружию массового поражения, однако в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, они могут представлять собой серьёзную угрозу, 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин. Он также напомнил, что после применения снарядов с обеднённым ураном в ряде стран кратно выросло число онкологических заболеваний у населения. Есть много свидетельств, что в районах, где войска НАТО применяли снаряды с обеднённым ураном, резко выросло количество онкологических заболеваний, подтверждает врач-онколог Абдель Кадер Салем Ахмед.

Урановые боеприпасы применялись США во время войны в Ираке. Доцент экологической инженерии из ОАЭ Сауд аль-Аззауи еще несколько лет назад проинформировал RT, что независимые иракские и иностранные исследователи, посетив больницы Басры, установили, что доля раковых заболеваний увеличилась в 17 раз по сравнению с показателем 1991 года.

«Уран был в их теле. И несмотря на то, что США отрицают использование урана во время иракской войны, они на самом деле использовали соединения урана и титана при изготовлении различных видов боеприпасов, пусть даже это называлось очищенным ураном», — заявил Сауд аль-Аззауи. По его словам, у США накопилось огромное количество радиоактивного мусора. Отходы скапливаются в американских атомных реакторах. Вместо того чтобы избавиться от него — а на это нужно потратить миллиарды долларов, — по словам учёного, американцы «превратили этот мусор в оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, петиция с требованием к ВСУ не использовать боеприпасы с обеднённым ураном, которые Великобритания намерена поставить Украине, появилась на сайте украинского лидера Владимира Зеленского 27 марта. На утро 28 марта она набрала более 30 голосов. Хотя для того, чтобы она была рассмотрена, нужно набрать 25 тысяч голосов.