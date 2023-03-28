Военный эксперт Марочко: Киев кратно увеличил применение беспилотников в ЛНР

Луганск, , 09:41 — REGNUM Украинские войска стали намного активнее применять беспилотники на луганском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 марта в своём телеграм-канале.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Противник стал в два-три раза активнее использовать БПЛА различных модификаций в зоне ответственности Второго армейского корпуса МО РФ благодаря улучшению погодных условий и свежим поставкам от «западных партнёров», уточнил эксперт со ссылкой на собственные источники.

«Используются как малые беспилотники, так и тяжёлые гексакоптеры, способные переносить миномётные боеприпасы, приспособленные для сброса с БПЛА», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Марочко проинформировал о посещении Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) иностранными наблюдателями. Они собирали информацию для отчёта перед командованием НАТО, считает офицер.