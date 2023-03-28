Пхеньян, 28 марта, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ об увеличении производства ядерного оружия для наращивания его запаса «в геометрической прогрессии». Об этом 28 марта сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По его информации, 27 марта лидер КНДР руководил принятием ядерного оружия на вооружение, а также заслушал доклад от Института ядерного оружия страны об укреплении ядерных вооруженных сил Северной Кореи.

Ким Чен Ын призвал быть готовыми к применению ядерного оружия в любом месте и в любое время, также заявил о том, что нужно непрерывно укреплять ядерные силы для защиты народа, строя и властей страны.

Северокорейский лидер подчеркнул, что ядерное оружие страны не направлено против других государств, при этом врагом ядерных сил КНДР является сама война, а также ядерная катастрофа в целом, власти страны стремятся к стабильности и миру в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, военные КНДР испытали подводный беспилотник в рамках проверки на готовность новой системы ядерных вооружений.