Кишинёв, 28 марта, 2023, 09:31 — ИА Регнум. США препятствовали заключению договоров о сотрудничестве между Молдавией и Китаем, написал бывший молдавский президент Игорь Додон 28 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он напомнил, что в марте 2020 года планировал официальный визит в Китай и намеревался подписать три важных документа с председателем КНР Си Цзиньпином. Это были соглашения о стратегическом партнерстве, о торговле и услугах, о либерализации визового режима для граждан обеих стран.

Однако визит был сорван. Поездке помешали Майя Санду и Партия действия и солидарности, а также внешние силы. США были категорически против подписания этих документов, подчеркнул Додон.

«Однако я считаю, что эти договоры все же должны быть заключены, потому что они принесут большую выгоду молдавской экономике. Китай — мировой лидер, и от хороших отношений с этой страной мы только выиграем», — написал экс-президент Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший молдавский президент Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединиться, чтобы сменить власть в стране. В 2020 году политик проиграл президентские выборы Майе Санду. Поддерживавшая его Партия социалистов уже не контролировала большинство в парламенте.