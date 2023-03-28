Вашингтон, 28 марта, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Пентагон не намерен обнародовать видео с тремя неопознанными объектами, которые были сбиты в феврале 2023 года. Об этом 27 марта сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на пресс-службу этого ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации газеты, в настоящее время эти кадры засекречены и Пентагон пока не планирует их публиковать.

«На данный момент у нас нет изображений или видео для публикации», — приводят корреспонденты слова представителя Пентагона.

В статье отмечается, что ранее исследователь НЛО Джон Гринуолд, в соответствии с законом о свободе информации запросил видео объектов.

По словам представителя ВВС США, видео могут содержать сведения о разведывательной работе, а также затрагивать технологические, научные и экономические вопросы, касающиеся национальной безопасности.

Отмечается, что исследователь планирует обжаловать такое решение Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, американский истребитель F-16 сбил восьмиугольный объект над озером Гурон на высоте 20 тысяч футов. Приказ о его уничтожении отдал президент Джо Байден.