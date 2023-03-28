Донецк, 28 марта, 2023, 09:11 — ИА Регнум. ВСУ вновь обстреляли Донецк. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрела Донецка

По её информации, в 7:30 по Куйбышевскому району Донецка со стороны ВСУ было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка был повреждён многоквартирный жилой дом.