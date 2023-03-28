«Известия»: Минстрой предложил включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ

Москва, , 08:53 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия».

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что министерство предоставило правительству предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ.

По словам источника в аппарате правительства, вопрос внедрения умных приборов учёта необходимо рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий.

Возложить обязанность по установке приборов ведомство предложило на ресурсоснабжающие организации.

Вместе с тем расценки на оплату услуг ЖКХ не должны вырасти значительно благодаря постепенному переходу, считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить в тарифы ЖКХ для потребителей расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры отрасли. Таким образом, из платежей за тепло и воду можно будет напрямую финансировать проектирование и установку систем интеллектуального управления инженерными сетями, в том числе умных счетчиков, систем контроля зданий, указали в ведомстве.

Возможность увеличения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России из-за умных счётчиков опровергли в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.