Офицер ЛНР Марочко: Киев перебрасывает технику в Харьковскую область

Луганск, , 08:52 — REGNUM Украинская техника перебрасывается в Харьковскую область, колонны идут через Купянск. Об этом сообщил 28 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Одни колонны движутся в направлении посёлка Новосёловское, который находится на линии фронта, другие — в сторону подконтрольного Киеву Изюма. Очевидцы сообщают, что дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и военнослужащими ВСУ, отметил эксперт.

«Через населённый пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колон вооружённых формирований Украины», — сообщил Марочко в телеграм-канале со ссылкой на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал о поступлении польских самоходных артиллерийских установок Krab на позиции ВСУ под Купянском.