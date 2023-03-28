Киев, 28 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. На сайте офиса Владимира Зеленского опубликована петиция с требованием к ВСУ не использовать боеприпасы с обеднённым ураном, которые Великобритания намерена поставить Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Петиция была размещена на сайте 27 марта, на утро 28 марта она набрала порядка 30 голосов, чтобы она была рассмотрена, нужно набрать 25 тысяч голосов.

В документе указывается, что применение подобных боеприпасов является преступлением против планеты и человечества, что является аморальным и недопустимым.

В петиции выдвинуто требование принять безопасные меры, чтобы не допустить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди, Украина получит от Великобритании боеприпасы с обеднённым ураном. Ранее центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что Вашингтон использовал тысячи снарядов, содержащих обеднённый уран, во время воздушных налётов в Сирии в 2015 году.