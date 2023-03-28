Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ поднять вопрос о демилитаризации Днепровской ГЭС

Мелитополь, , 08:38 — REGNUM Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси поднять вопрос о демилитаризации Днепровской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Днепровская ГЭС (с) ИА REGNUM

Рогов уточнил, что находящаяся под контролем ВСУ Днепровская ГЭС заминирована на случай освобождения региона Вооружёнными силами России.

«Боевики Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации Днепрогэс, так как от её работыв том числе зависит безопасность Запорожской атомной электростанции», — приводит агентство его слова.

Рогов также призвал Гросси побывать на Каховской ГЭС в Херсонской области, которую постоянно обстреливают ВСУ, этот объект частично разрушен в результате прямого попадания ракет HIMARS.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гросси побывал на берегу Каховского водохранилища. Целями данного визита было посещение Днепровской ГЭС и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.