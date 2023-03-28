Луганск, 28 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Иностранные наблюдатели собирают информацию об обстановке на самых горячих участках артёмовского направления для передачи командованию НАТО. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 марта в своём телеграм-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости Разрушенное здание в пригороде Артемовска

Украинские СМИ, отметил он, не стали освещать присутствие иностранных «статистов» в районе Артёмовска вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ генералом Александром Сырским. Иностранцы фиксировали обстановку, что, по сути, было рекогносцировкой на местности.

«Посещение окрестностей Артёмовска командующим сухопутными войсками ВСУ может быть связано с подготовкой объективного отчёта натовским генералам», — заявил Марочко.

Иностранцы, предположил эксперт, могли работать на своё вышестоящее командование и готовить «объективный отчёт для принятия решений». Марочко уточнил, что располагает сведениями от собственных источников.

СМИ Украины ранее сообщили, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции военных под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут), «оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов». Как сообщало ИА REGNUM, ожесточенные бои за Артёмовск, расположенный севернее Горловки, продолжаются более шести месяцев.