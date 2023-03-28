Выборг, Ленинградская область, , 08:22 — REGNUM Двое детей, мальчик и девочка, упали в пожарный резервуар в городе Выборге. Девочку спасли, сообщает 28 марта пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Пожарный колодец © Александр Пирагис/РИА Новости

Накануне в районе Сайменского шоссе подросток услышал детские крики и увидел застрявшую в резервуаре девятилетнюю девочку. Другие прохожие помогли вытащить ребёнка, девочку передали медикам. Она рассказала, что с ней был мальчик 2013 года рождения, его сразу найти не смогли.

По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело об убийстве, уточнили в ведомстве.

По информации РЕН ТВ, мальчика нашли мёртвым в ночь на 28 марта. Его искали несколько часов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, выясняются причины гибели ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте в Волосовском районе Ленинградской области десятилетний мальчик погиб на складе, где находились мешки с зерном. На ребёнка упал один из мешков, спасти мальчика не смогли. Расследуется уголовное дело.