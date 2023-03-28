Российские активы Henkel намерены купить акционеры «Фармстандарта» и компания Kismet Capital

Москва, , 08:12 — REGNUM Сделка по продаже бизнеса немецкого концерна Henkel в России в настоящее время находится на завершающей стадии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Здание компании Henkel в городе Тосно Ленинградской области © Марина Мамонтова/РИА Новости

Отмечается, что на заводы Henkel претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт», инвесткомпания Kismet Capital и основатели фонда «Эльбрус капитал».

При этом мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта», сумма сделки пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года концерн Henkel начал процесс продажи своего бизнеса в России.

Henkel — немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов. В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite.