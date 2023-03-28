Севастополь, , 08:21 — REGNUM В Севастопольской бухте остановили движение паромов и катеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Севастополь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — приводит агентство сообщение ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

О причинах приостановки движения не сообщается.

Уточняется, что для перевозки жителей между районами города задействуют автобусы.

По информации МЧС по региону, ночью, утром 28 марта в городе Севастополе ожидается усиление юго-восточного ветра до 20–25 метров в секунду.

Как передавало ИА REGNUM, в летний сезон отпусков в Крым планируется перевезти 3 млн пассажиров.