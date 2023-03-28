Марочко: под Артёмовском морги переполнены из-за огромных потерь ВСУ

Киев, , 08:02 — REGNUM В городе Часов Яр морги отказываются принимать тела погибших украинских военных из-за больших потерь под Артёмовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Со ссылкой на собственные источники он уточнил, что «ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населённом пункте Часов Яр медучреждения отказываются принимать тела и направляют «бригады 200» в более крупные населённые пункты».

По словам Марочко, это привело к увеличению времени транспортировки тел погибших, а также нехватке транспорта и занимающихся перевозкой людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, появились сведения, что в районе Артёмовска, где ВСУ несут огромные потери в технике и живой силе, появился мобильный морг, куда идёт подвоз тел как на тяжёлом грузовом транспорте, так и на пикапах. Трупы свозят в морг, появившийся в лесистой местности на удалении от основных дорог близ населенного пункта Миньковка, на северо-западе от Артёмовска.