Небензя: Совбез ООН обсудит в апреле экспорт оружия и тему Ближнего Востока

Штат Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Россия в апреле будет председателем Совета Безопасности, и в это время пройдут знаковые заседания, которые будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия. Такой анонс сделал СМИ постпред РФ при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что планируется и участие главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Заседания пройдут в начале апреля.

Намечены открытые дебаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не намерена больше выдвигать на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о расследовании подрыва «Северных потоков», заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.