Небензя: СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока
Штат Нью-Йорк, США, 28 марта 2023, 07:59 — REGNUM Россия в апреле будет председателем Совета Безопасности, и в это время пройдут знаковые заседания, которые будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия. Такой анонс сделал СМИ постпред РФ при организации Василий Небензя.
Отмечается, что планируется и участие главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Заседания пройдут в начале апреля.
Намечены открытые дебаты.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия не намерена больше выдвигать на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о расследовании подрыва «Северных потоков», заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.