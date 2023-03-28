Штат Нью-Йорк, США, 28 марта, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Россия в апреле будет председателем Совета Безопасности, и в это время пройдут знаковые заседания, которые будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия. Такой анонс сделал СМИ постпред РФ при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Отмечается, что планируется и участие главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Заседания пройдут в начале апреля.

Намечены открытые дебаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не намерена больше выдвигать на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о расследовании подрыва «Северных потоков», заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.