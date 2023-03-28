SCMP: посредническая роль Китая в украинском конфликте ограничена

Пекин, , 07:50 — REGNUM В украинском конфликте роль Китая в качестве миротворца очень ограничена, так как страна нейтральна, считает профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин, об этом говорится 28 марта в материалах газеты South China Morning Post.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд других аналитиков пришли к выводу, что посредничество Пекина в возобновлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией стало прорывом, привлекшим внимание к стремлению КНР предложить альтернативу миропорядку, в котором доминируют США.

В издании отмечается, что многолетние усилия Китая играть роль жизнеспособного посредника в конфликтах не всегда были успешны, что ослабляет надежду на возможное заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Директор китайской программы базирующегося в Вашингтоне Центра Стимсона Юнь Сунь считает, что в последние годы Китай проявляет большую активность в роли посредника в конфликтах, но единственной успешной сделкой стало соглашение между Саудовской Аравией и Ираном. Китай просто оказался в нужном месте в нужное время с правильными связями, убеждён эксперт.

Автор публикации напомнил и о диалоге Китая по Афганистану в 2022 году, установлении мирной жизни на Африканском Роге, а также обращении к Пекину в 2021 году вооружённых группировок в Мьянме.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию эксперт из Народного университета в Пекине Ван Ивэй расценил как очередную попытку Китая позиционировать себя в качестве посредника, но в совместном заявлении лидеров двух стран не было новых деталей, выходящих за рамки мирного плана по Украине. При этом Ивэй не исключает, что Китай может стать гарантом в случае мирного соглашения или перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы отдела политологии, главного научного сотрудника Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Бориса Гуселетова, Китай стремится продемонстрировать, что хочет быть миротворцем в кризисе на Украине, так как это соответствует его интересам.