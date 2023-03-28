В Японии осудили Кисиду за его молчание на встрече с Зеленским о снарядах с обедненным ураном

Токио, , 07:45 — REGNUM Глава оппозиционной в Японии партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал председателя правительства страны Фумио Кисиду за то, что он, будучи родом из Хиросимы, не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не использовать снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщает РИА Новости.

Фумио Кисида State.gov

Ямамото поднял тему о намерении Великобритании передать Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран.

«Вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды?» — поинтересовался у Кисиды Ямамото.

Премьер прямо не ответил, ограничившись лишь объяснением о том, что, «несмотря на проведение различных исследований о негативном воздействии на здоровье человека, каких-либо конкретных результатов не было».

«Во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обедненным ураном?» — продолжил оппозиционер.

Кисиду вопрос застал врасплох — он только сказал, что «ничего конкретно по этой теме не говорил».

Как сообщало ИА REGNUM, британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном.