В Японии осудили Кисиду за его молчание о снарядах с обедненным ураном
В Японии осудили Кисиду за его молчание на встрече с Зеленским о снарядах с обедненным ураном
Токио, 28 марта, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Глава оппозиционной в Японии партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал председателя правительства страны Фумио Кисиду за то, что он, будучи родом из Хиросимы, не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не использовать снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщает РИА Новости.
Ямамото поднял тему о намерении Великобритании передать Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран.
«Вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды?» — поинтересовался у Кисиды Ямамото.
Премьер прямо не ответил, ограничившись лишь объяснением о том, что, «несмотря на проведение различных исследований о негативном воздействии на здоровье человека, каких-либо конкретных результатов не было».
«Во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обедненным ураном?» — продолжил оппозиционер.
Кисиду вопрос застал врасплох — он только сказал, что «ничего конкретно по этой теме не говорил».
Как сообщало ИА REGNUM, британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном.