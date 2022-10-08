Обстрел Донецка и поражение ВСУ «Солнцепеком» — 398-й день спецоперации
Наступил 398-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. РИА Новости 28 марта продемонстрировало уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1а «Солнцепёк» на авдеевском направлении: огневые точки и места дислокации живой силы противника были поражены при поддержке БМ-21 «Град». Также на этом направлении российские военные ликвидировали две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, огневую позицию и расчёт 120-миллиметрового миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Новобахмутовка.
Авдеевка является одним из основных украинских укрепрайонов — с её территории украинские войска обстреливают Донецк. Вот и сегодня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщают в местных телеграм-каналах. Судя по видеокадрам, сильно разрушен жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС.
В Артёмовске ВСУ начали минировать городские здания, к которым подходят российские бойцы. Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской области и Краматорске.
СВО продолжает сохранять наступательный характер. По данным Минобороны за 27 марта, только на основных направлениях за сутки было уничтожено более 580 человек, воюющих на стороне ВСУ. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Марочко рассказал о переброске под Славянск техники и резервов ВСУ
ВСУ перебрасывают значительное количество техники и резервов через Купянск в сторону Славянска, рассказал 28 марта РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Очевидцы сообщают, что вся дорога между Изюмом и Славянском «буквально забита техникой и живой силой», сообщил эксперт.
СК России расследует очередные преступления украинских вооруженных формирований.
По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела Киевского района Донецка в вечернее время 27 марта 2023 года пострадала женщина 1985 года рождения, повреждены несколько многоэтажных жилых домов. Также в оперативных сводках значится пострадавший 2000 года рождения.
Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.
В Севастополе проходит тренировка ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Франция с конца марта удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине, будет поставлять 2000 единиц в месяц — СМИ.
Два жителя погибли при обстреле ВСУ Донецка
Под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома в Киевском районе Донецка обнаружили два тела, сообщил 28 марта мэр города Алексей Кулемзин.
На южнодонецком направлении расчётом ЗРК «Оса-АКМ» сбит БПЛА «Лелека». В рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» обнаружена и уничтожена расчётом САУ «Гиацинт» гаубица противника в районе населенного пункта Доброволье. На запорожском направлении вертолёт Ми-8 противника при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка был уничтожен расчётом ЗРК «Бук».
Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из н. п. Лукьяновское. Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Подразделениями артиллерии было нанесено огневое поражение противнику, уничтожены два бронеавтомобиля.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток».
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Авдеевке
Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении стало критическим, заявил со ссылкой на украинских военных 28 марта в эфире телеканала «Соловьёв Live» врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Авдеевка является одним из основных укрепрайонов ВСУ — с её территории украинские войска обстреливают Донецк.
Росгвардия обнаружила в ЛНР замаскированные тайники с оружием
Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской Народной Республике тщательно замаскированные тайники украинских националистов с оружием и боеприпасами иностранного производства, сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства.
Под завалами дома в Донецке, который вчера обстреляли ВСУ, найдены тела погибших мужчины и женщины, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Российские банки с 21 сентября по 28 февраля предоставили участникам спецоперации и членам их семей отсрочку по кредитам на 69,3 млрд рублей, сообщил ЦБ.
На краснолиманском направлении в ходе боевого дежурства расчетом ЗРК «Оса» группировки войск «Центр» обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат украинских националистов. Кроме этого, на червонодибровском участке вскрыто перемещение пехоты и боевой бронированной техники 67-й механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения ствольной артиллерией противник понес потери в живой силе и технике.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Неадекватная реакция западных столиц на размещение российского ТЯО в Белоруссии вызывает недоумение».
«Неоспоримые факты говорят о том, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых «совместных ядерных миссий» и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий», — заявила Мария Захарова и добавила, что в «условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно».
Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в передаче гуманитарной помощи в ЛНР.
Сотрудниками военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) продолжается сбор гуманитарной помощи для поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике. Так, сотрудниками 122-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации передана очередная гуманитарная помощь для военнослужащих сводной казачьей бригады «Дон» имени архистратига Михаила.
В гуманитарную помощь включено самое необходимое для подразделения, в том числе предметы личной гигиены и продукты питания.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил получение новой партии западной техники. Он прокатился на британском танке Challenger 2 и показал фото, на которых украинские военные стоят рядом с немецкой БМП Marder и американской БМП Striker.
СЦКК сообщает, что ВСУ обстреляли несколько районов Донецка системами дистанционного минирования с использованием специальных боеприпасов, имеющих самоликвидаторы.
Населению категорически запрещается подходить к любым взрывоопасным объектам.
В распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger 2
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные танки Challenger 2 в ближайшее время начнут выполнять боевые задачи. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Резников напомнил, что эти танки были поставлены на Украину из Великобритании.
Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт украинских националистов, сообщает Минобороны РФ.
Получив задачу по уничтожению наблюдательного пункта противника, экипажи мобильных групп Воздушно-десантных войск оперативно выдвинулись в указанный район на десантных бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».
Десантники совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям врага. По прибытии в заданный район войны «крылатой пехоты» с помощью квадрокоптера обнаружили наблюдательный пункт украинских формирований и приступили к его ликвидации.
Огонь по противнику десантники вели из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». После поражения объекта противника расчет немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.
В ходе зачистки позиций ВСУ были обнаружены укрытия личного состава, множество брошенного оружия, в том числе западного производства, и брошенные тела убитых военнослужащих ВСУ.
Болтон: Путин не блефует, говоря о готовности разместить ТЯО в Белоруссии
Слова российского президента Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) РФ в Белоруссии продолжают активно обсуждать на мировой политической арене. Российский лидер не блефует, заявил американскому изданию The Hill 28 марта экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Заявив о «большой угрозе» от России в Калининградской области, где размещено большое количество российских ядерных ракет, беспилотников и других вооружений, Болтон отметил, что в военном плане переброска ТЯО в Белоруссию не будет иметь большого значения.
На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового полка соединения Южного военного округа была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи.
На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено 2 единицы ствольной артиллерии противника.
На авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады ЮВО поражены 2 украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчетом 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг».
Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву, анонсировать визит не будут, заявил в эфире радио «Внет» заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Пушилин заявил о критичной для ВСУ ситуации в Авдеевке
Украинские военные в городе Авдеевке в ДНР находятся в критичной ситуации. Об этом 28 марта заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».
ВС России поразили подразделение ВСУ в промышленном районе Херсона
Военнослужащие ВС РФ в ночь на 28 марта нанесли серьезный удар по подразделению ВСУ в промышленном районе Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб региона.
Российские военные почти полностью зачистили промзону в Артёмовске
Российские военные почти полностью зачистили промзону Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 28 марта сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».
В ролике министерства обороны Великобритании украинские танкисты засветились с подкалиберными снарядами с урановым сердечником, причем пояснения давал американский военнослужащий.
Также появилась информация о передаче ВСУ уже и американских аналогичных снарядов. Источники говорят, что поставка британских «урановых» снарядов рассматривается как пилотная перед массовыми поставками американских 120-мм снарядов M829A1 и M829A2 также с сердечником из обедненного урана, 78 000 из которых планировалось утилизировать еще начиная с 2014 года, затратив на это $12 млн.
Главное из заявлений врио главы ДНР Дениса Пушилина.
ВС Украины потеряли около 30 военных на угледарском направлении при попытке прощупать оборону.
Отмечается улучшение позиций РФ на авдеевском направлении, оценив положение ВС Украины как критическое.
Российские силы практически полностью зачистили промзону в Артёмовске.
Жизни начальника полиции Мариуполя, машину которого взорвали накануне, ничто не угрожает.
Украинские военные переместились в административные здания за пределами завода АЗОМ в Артёемовске.
На Украине задумались, нужны ли боеприпасы с обеднённым ураном
Намерение Великобритании поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном стало поводом для появления петиции на сайте президента Владимира Зеленского. В воззвании, которое за неполные сутки набрало порядка 30 голосов, содержится требование не допустить использования таких боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) до момента окончательного рассмотрения петиции. Авторы прошения напоминают, что применение боеприпасов является преступлением против планеты и человечества и что использование боеприпасов с обеднённым ураном является аморальным и недопустимым.
«Инициатива заранее обречена на провал, хотя свидетельствует о том, что на подконтрольных Киеву территориях остаются здравомыслящие люди», — прокомментировал известие в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.
Отмечается улучшение позиций России на авдеевском направлении, положение боевиков ВСУ оценивается как критическое, заявил Пушилин.
Трамп допустил, что Украина может быть уничтожена за полтора года
Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если текущий конфликт не будет урегулирован, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
ВСУ стали чаще использовать БПЛА на луганском участке фронта
Украинские войска стали намного активнее применять беспилотники на луганском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 марта в своём телеграм-канале.
«Используются как малые беспилотники, так и тяжёлые гексакоптеры, способные переносить миномётные боеприпасы, приспособленные для сброса с БПЛА», — добавил Марочко.
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ вновь обстреляли Донецк. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
США рассматривают более жёсткую стратегию по войне на Украине и хотят, чтобы она победила и вернула себе все территории — The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.
Издание пишет, что ранее публично заявленная цель была — «не поражение России как таковой», а защита Украины от РФ, обеспечение Киева сильной военной позицией на момент начала дипломатических переговоров.
Однако, по словам собеседника газеты, в скором времени ожидать подобного развития событий не стоит, к тому же «Россия не проявляет интереса к переговорам». В связи с этим Вашингтон продолжит поддерживать Киев, «чтобы помочь Украине выжить как независимой стране».
Командир расчета противотанкового ракетного комплекса сержант Евгений Коротких подбил три танка ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Боец занимал позицию на танкоопасном направлении возле одного из освобожденных населенных пунктов. Ночью противник силами до танкового взвода предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск.
Евгений Коротких первым обнаружил колонну бронетехники, о чем немедленно доложил командиру батареи противотанковых управляемых ракет. Получив приказ уничтожить противника, он открыл огонь на поражение.
Действуя в составе своего подразделения, Евгений Коротких прицельным огнем подбил три украинских танка, что впоследствии позволило сорвать наступление противника и отбросить его силы на исходные позиции.
Марочко: киевский режим перебрасывает технику в Харьковскую область
Украинская техника перебрасывается в Харьковскую область, колонны идут через Купянск. Об этом сообщил 28 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Одни колонны движутся в направлении посёлка Новосёловское, который находится на линии фронта, другие — в сторону подконтрольного Киеву Изюма.
Марочко: наблюдатели готовят отчёт о ситуации в Артёмовске для НАТО
Иностранные наблюдатели собирают информацию об обстановке на самых горячих участках артёмовского направления для передачи командованию НАТО. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 марта в своём телеграм-канале.
«Посещение окрестностей Артёмовска командующим сухопутными войсками ВСУ может быть связано с подготовкой объективного отчёта натовским генералам», — заявил Марочко.
Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших из-за больших потерь ВСУ под Артемовском (Бахмутом). Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Россия ожидает участие Лаврова в заседаниях СБ ООН в апреле — Небензя.
«Премьер-министр Польши Моравецкий успокаивает публику, заявляя, что поддержка Украины со стороны Республиканской партии США не ослабеет. Мол, и после прихода республиканцев к власти Вашингтон будет и дальше финансировать войну на Украине. А с каких пор польские премьер-министры являются спикерами американских республиканцев???» — — пишет политолог Владимир Корнилов.
Марочко: в ДНР морги переполнены из-за огромных потерь ВСУ
В городе Часов Яр морги отказываются принимать тела погибших украинских военных из-за больших потерь под Артёмовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Washington Post: Реакция Европы на агрессивные угрозы России остается непоследовательной и разделенной. С одной стороны, Европа готова помочь Украине защититься, отправив артиллерийские снаряды на $2,2 млрд и увеличив свои возможности производства оружия. Однако, помимо этой насущной необходимости, Европа не решает основной, долгосрочной проблемы — неподготовленной европейской оборонной промышленности.
Поскольку Россия становится еще большей угрозой для Европы, такое отсутствие планирования, возможностей и стратегии является неустойчивым и препятствует способности региона определять свое будущее, не полагаясь на поддержку США. Европа должна инвестировать в свою оборонную промышленность с той же срочностью, с которой она планирует помогать Украине в ближайшей перспективе.
Морские дроны, совершавшие 22 марта удары по базе в Севастополе, пока не поразили ни одного корабля — разведка Великобритании.
В свежей сводке говорится, что в атаке 22 марта участвовали не менее трех надводных беспилотных кораблей и один воздушный беспилотник.
В итоге один беспилотный надводный аппарат был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани.
«Я предупреждала, что доллар будет заменен юанем, еще год назад, когда Вашингтон решил вести опосредованную войну с Россией на Украине, и теперь это происходит. Разжигатели войны на Украине ввергнут американцев в невиданные за всю нашу историю экономические проблемы, если доллар упадет. Они будут виноваты, и Америка никогда не оправится. Это должно закончиться», — конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Вашингтон, на словах ратуя за свободу слова, на деле попирает суверенитет других стран и является главным диктатором мира — секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса — официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон — о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии:
«Мы знаем об обширных ядерных поставках ракет, крылатых ракет, беспилотников и боеголовок в Калининград. Это место, которое долгое время было российским военным объектом? еще со времен Советского Союза. Таким образом, возможности, которыми Россия уже располагает в Калининградском анклаве, — это те, которые могут представлять наибольшую угрозу».
Над Днепропетровском замечены БПЛА-камикадзе серии «Герань».
Минобороны Украины сообщает, что сегодня ночью не менее 15 БПЛА-камикадзе «Герань» атаковали цели в Киеве.
Воздушная тревога была объявлена в половине украинских регионов, в том числе в Ровенской и Житомирской областях.
По информации СМИ и местных властей, взрывы произошли в Киеве, Днепре, Киевской и Днепропетровской областях. Незадолго до этого взрывы произошли в Донецке.
Десантник с позывным Акула был призван из Ханты-Мансийского автономного округа. В настоящее время на полигоне он проходит курс боевой подготовки, учится стрелять из ПТРК. «Нас тренируют люди, которые уже были там, которые с этим сталкивались, которые знают не понаслышке, как это работает», — отмечает Акула, рассказывая про огневые занятия.
«Вс` нравится. Очень рад, что попал в ВДВ, очень горд этим», — признается боец. «Все в порядке, всем довольны, сыты, боеприпасы есть, одежда есть, живем в тепле», — добавляет он.
Акула передает большой привет всем своим родным и близким, а также выражает уверенность в силе русского воинства: «Мы победим, парни, по-любому!»
Минобороны РФ.
СМИ: посредническая роль Китая в украинском конфликте ограничена
В украинском конфликте роль Китая в качестве миротворца очень ограничена, так как страна нейтральна, считает профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин.
Российские войска уничтожают огневые позиции ВСУ в Марьинке, под Донецком. Бои идут в буквальном смысле слова за каждый дом и каждый метр русской земли.
США и их европейские союзники хотят загнать в угол Россию и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников. Мы ясно видим провокации против России, чтобы угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня», — заявил Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле.
Американские власти планируют и дальше раздувать конфликт на Украине, считает экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.
«Белый дом ясно дал понять, что не заинтересован в прекращении конфликта на Украине. Лишним подтверждением стало игнорирование администрацией Байдена мирного плана Китая», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Германия намерена увеличить военную помощь Украине с €3 млрд до более чем €15 млрд, пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства.
«Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы», — отмечает издание. Уточняется, что такое решение связано с тем, что ВСУ несут большие потери в военной технике.
Украинские военные в Артемовске переодевались в форму солдат ВС РФ для выявления пророссийски настроенных граждан. Об этом в беде с РИА «Новости» рассказал местный житель.
«Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла „российская армия“, кто обрадовался — выходим. Куда девали [людей] — никто не знает», — отметил мужчина.
Команда Владимира Зеленского запретила ему взять шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса, боясь, что Зеленского отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс отправился для съемок документального фильма на Украину, где встретился также с Зеленским. Пытаясь «растопить лед» во время первой встречи, ведущий решил предложить Зеленскому кусочек шоколада.
«Но команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — говорится в сообщении. Сам ведущий заявил, что относится к этому с пониманием.
Минобороны ФРГ подтвердило, что 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасы и запасные части прибыли 27 марта на Украину.
В Японии осудили Кисиду за его молчание о снарядах с обедненным ураном
Глава оппозиционной в Японии партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал председателя правительства страны Фумио Кисиду за то, что он, будучи родом из Хиросимы, не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не использовать снаряды с обедненным ураном.
Британская газета Times, ссылаясь на неназванного американского чиновника, утверждает, что США могли ужесточить свою стратегию в украинском конфликте, Вашингтон якобы хочет, чтобы Украина вернула себе «утраченные территории».
Британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты (БМП) Marder поступили на вооружение десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Британские инструкторы обучили ВСУ применять боеприпасы с обеднённым ураном
Британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном, передает 27 марта британский расследовательский портал Declassified UK.
Дональд Трамп заявил, что разрешит украинский конфликт за сутки
Украинский конфликт должен подойти к концу «прямо сейчас», заявил в интервью телеканалу Fox News экс-президент США Дональд Трамп. Бывший глава государства недоумевает, как у власти находятся люди, которые не знают, что им делать.
Российская штурмовая авиация готова отразить возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал летчик ВКС РФ.
«Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать, и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи», — отметил собеседник агентства.
Певица Ани Лорак впервые рассказала об отношении к СВО
Украинская певица Ани Лорак прервала молчание и дала комментарий о событиях в России и на Украине. Заявление артистки появилось на странице в социальной сети. Певица сделала заявление после того, как власти Краснодара назвали «неизбежной» отмену её запланированного выступления.
По её словам, различные СМИ якобы тиражируют фейковые обвинения и клевету. Певица сообщила, что гордится своей родной страной, однако в 2014 году «некоторые политические деятели в Украине хотели использовать» её «в своих целях».
Лорак рассказала, что ей предъявили ультиматум: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране». Этот момент подтолкнул её к переезду в Россию, уточнила певица.
Военкоры: ВСУ минируют здания в Артёмовске и подрывают их при подходе ВС РФ
В Артёмовске ВСУ начали минировать городские здания, к которым подходят российские бойцы. Об этом сообщили военкоры «Русской весны» в телеграм-канале. Корреспонденты пишут, что противник начал минировать здания и подрывать их при приближении подразделений. По мнению авторов, такие «ловушки» очень опасны.
Путин наградил мальчика Фёдора из Брянской области медалью «За отвагу»
Президент России Владимир Путин наградил 10-летнего Фёдора Симоненко, спасшего двух детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, медалью «За отвагу». Указ главы государства опубликован 27 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Мэр Кличко: на севере и западе Киева произошли взрывы
Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале ночью 28 марта сообщил о взрывах в разных частях столицы Украины.
ТОС «Солнцепек» уничтожают всё на своем пути, практически не оставляя шансов укрепрайонам ВСУ. Украинские военные признались, что при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно.
«Выжигает все, что можно», — подчеркнули они.
В МИД России прокомментировали реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии
Неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражение рядом западных политиков озабоченности относительно российско-белорусского взаимодействия по ядерному оружию.
Минобороны РФ показало боевую работу расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО в зоне спецоперации. Артиллерийские подразделения Западного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.
Военнослужащие действуют как единый механизм: «Друг друга с полуслова понимаем, действуем слаженно. Все нормально», — рассказывает наводчик гаубицы «Мста-Б».
Для уничтожения укреплений применяются фугасные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.
Главное о специальной военной операции за 27 марта 2023 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил гвардейское звание трём подразделениям ВС РФ.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30.
Опубликованы кадры боевой работы экипажей ТОС «Солнцепек», специалистов РЭБ, экипажей штурмовиков Су-25 и подразделений ВДВ на передовой.
Минобороны РФ.