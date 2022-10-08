Наступил 398-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. РИА Новости 28 марта продемонстрировало уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1а «Солнцепёк» на авдеевском направлении: огневые точки и места дислокации живой силы противника были поражены при поддержке БМ-21 «Град». Также на этом направлении российские военные ликвидировали две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, огневую позицию и расчёт 120-миллиметрового миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Новобахмутовка.

Авдеевка является одним из основных украинских укрепрайонов — с её территории украинские войска обстреливают Донецк. Вот и сегодня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщают в местных телеграм-каналах. Судя по видеокадрам, сильно разрушен жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС.

В Артёмовске ВСУ начали минировать городские здания, к которым подходят российские бойцы. Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской области и Краматорске.

СВО продолжает сохранять наступательный характер. По данным Минобороны за 27 марта, только на основных направлениях за сутки было уничтожено более 580 человек, воюющих на стороне ВСУ. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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