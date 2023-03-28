ТАСС: военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Ростов-на-Дону, , 07:25 — REGNUM Суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего Ильи Трачука, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене.

Суд 1dzer.ru

Следствие вменяет Трачуку два преступления: незаконное получение сведений, составляющих гостайну, и госизмену.

Дело поступило в Южный окружной военный суд.

В суде ТАСС сказали, что судебное заседание состоится 10 апреля.

Отмечается, что Илья Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Как сообщало ИА REGNUM, сдача в плен будет считаться преступления только тогда, когда она была совершена добровольно, то есть сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать пленения.