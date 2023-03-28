Болтон: ядерный баланс из-за Белоруссии не нарушится, Россия имеет оружие в Калининграде

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Наличие ядерного оружия на территории Белоруссии не несёт новых угроз соседним странам, поскольку Россия уже имеет хранилище с боеприпасами в Калининградской области, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Джон Болтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не думаю, что идея переброски некоторого количества тактического ядерного оружия в Белоруссию меняет этот баланс», — уточнил он.

Напомним, эксперты пытаются определить возможное местоположение хранилища с российскими тактическими ядерными зарядами на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представителя МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что реакция стран на российское ядерное оружие в Белоруссии вызывает недоумение.