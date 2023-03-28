Авдеевка, ДНР, 28 марта, 2023, 07:08 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции успешно применяется тяжёлая огнемётная система ТОС-1а «Солнцепёк». Уникальные видеокадры опубликовало РИА Новости.

Militaryarms.ru ТОС-1А «Солнцепёк»

Работа огнемётной системы при поддержке БМ-21 «Град» позволила уничтожить огневые позиции и места дислокации живой силы ВСУ на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным начальника пресс-центра группировки Вооружённых сил России «Юг» Ивана Бигмы, ранее на авдеевском направлении российские военные ликвидировали две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также огневую позицию и расчёт 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе населённого пункта Новобахмутовка.