Hill: в США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предписывает госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны. Об этом сообщает газета Hill.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

За акт «КНР не развивающаяся страна» проголосовали 415 человек.

Теперь госсекретарь США будет добиваться, чтобы в международных организациях к Китаю применялся статус страны с уровнем дохода выше среднего или высокого, а возможно и развитой страны. Также Штаты будут следить, чтобы Китай не получал помощь или преференции из-за статуса развивающейся страны.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон считает, что за всю историю человечества не наблюдалось чего-то подобного, похожего на союз России и Китая.