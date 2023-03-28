Вашингтон, 28 марта, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предписывает госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны. Об этом сообщает газета Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За акт «КНР не развивающаяся страна» проголосовали 415 человек.

Теперь госсекретарь США будет добиваться, чтобы в международных организациях к Китаю применялся статус страны с уровнем дохода выше среднего или высокого, а возможно и развитой страны. Также Штаты будут следить, чтобы Китай не получал помощь или преференции из-за статуса развивающейся страны.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон считает, что за всю историю человечества не наблюдалось чего-то подобного, похожего на союз России и Китая.