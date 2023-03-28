Российские силы под Авдеевкой уничтожили две радиолокационные станции производства США

Авдеевка, ДНР, , 06:47 — REGNUM На авдеевском направлении российские военные ликвидировали две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также огневую позицию и расчёт 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе населённого пункта Новобахмутовка, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооружённых сил России «Юг» Иван Бигма.

Боевая работа ВС России в ходе спецоперации Министерство обороны России

Также российские бойцы уничтожили группу солдат ВСУ численностью до десяти человек.

На этом же направлении, по словам начальника пресс-центра, ВС РФ ликвидировали две единицы ствольной артиллерии ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, на авдеевском направлении российские войска ведут наступательную операцию, и в последние недели они смогли продвинуться вперёд, поэтому ВСУ начинают готовиться к потере этого населённого пункта. Первыми из города будут вывозить коммунальщиков, а в ближайшее время отключат мобильную связь, чтобы помешать сторонникам России сообщать российским военным о позициях и передвижениях ВСУ.