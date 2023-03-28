Конгрессвумен Грин: Байден вооружает киевскую армию вместо сотрудников школ для охраны детей

Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Американский лидер Джо Байден и партия демократов вооружают Украину, но отказываются поддержать сограждан в целях безопасности. Своё мнение высказала в Twitter член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Грин, отмечая, что Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Киеву, спрашивает, почему бы не отправить деньги и поддержать законопроект по защите невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками.

Как сообщало ИА REGNUM, с шутки про мороженое начал своё выступление после стрельбы в приходской школе города Нэшвилл (штат Теннесси), где погибли шесть человек, Джо Байден.