Вашингтон, 28 марта, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Украинский конфликт должен подойти к концу «прямо сейчас», заявил в интервью телеканалу Fox News экс-президент США Дональд Трамп.

Mark J. Terrill Трамп

Бывший глава государства недоумевает, как у власти находятся люди, которые не знают, что им делать.

Трамп готов в случае, если конфликт не разрешится, урегулировать его самостоятельно за 24 часа.

Он заявил о готовности провести очень «простые переговоры» с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Однако я не стану раскрывать, в чём они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале экс-глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что при его президентстве Россия не стала бы проводить спецоперацию на Украине.