РИА Новости: штурмовая авиация ВКС России готова дать отпор контрнаступлению ВСУ

Москва, , 06:18 — REGNUM Российские штурмовики отразят любое контрнаступление украинских военных и не допустят противника к своим рубежам, заявил в беседе с РИА Новости лётчик ВКС РФ.

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«Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать, и мы готовы», — заверил пилот.

Всего за время проведения специальной военной операции количество боевых вылетов штурмовой авиации среди задействованных полков превысило 20 тысяч.

Ежедневно штурмовики ВКС России выполняют несколько боевых полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские самолёты Су-25 оснащаются мощным комплексом вооружения: авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами «воздух — земля», управляемыми ракетами «воздух — воздух». Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.