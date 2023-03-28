Times: США могут ужесточить стратегию по Украине ради возвращения Киеву территорий

Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Власти США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы Киев получил возможность вернуть утраченные территории. Об этом написала британская газета Times со ссылкой на информатора в Белом доме.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению чиновника, если раньше США не стремились добиться «поражения России», а были нацелены на оказание помощи Украине для защиты от «агрессии», то на данный момент стратегия может стать более жесткой. Вашингтон выступает за победу киевского режима и возвращение ему всех утраченных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко предполагает, что Россия может взять под контроль правобережную территорию страны к 2025 году или хотя бы часть «от Харькова и Полтавы на юг». Это может случиться в отсутствии политических договоренностей.