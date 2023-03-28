Мелитополь, 28 марта, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Российские военные остановили попытку выдвижения колонны с бронетехникой ВСУ на запорожском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, противник намеревался выдвинуться из села Лукьяновское, воспользовавшись неблагоприятной погодой.

«Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Подразделениями артиллерии было нанесено огневое поражение противнику, уничтожено два бронеавтомобиля», — добавил Гордеев.

Также на данном направлении недалеко от населённого пункта Темировка был уничтожен расчётом ЗРК «Бук» вертолёт противника Ми-8, который планировал удар по позициям российских военных, сказал начальник пресс-центра.

Расчётом зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» был сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека» на южнодонецком направлении. С помощью комплекса «Пенициллин» была обнаружена и уничтожена гаубица противника в районе населённого пункта Доброволье, заключил Гордеев.

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