Критикующим действия России и Белоруссии по ядерному оружию посол Антонов рекомендовал читать басни

Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Стоило России обозначить намерение следовать примеру США в военно-ядерной сфере, как тут же страна наткнулась на жесткое неприятие такого шага со стороны Запада. Вновь в адрес РФ прозвучали угрозы, упрёки и обвинения в разрушении стратегической стабильности и скатывании мира к ядерной войне. По мнению представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела, никакая другая страна не причиняет такого ущерба контролю над вооружениями и не подрывает столь сильно стратегическую стабильность в Европе, как Россия. Ситуацию с ядерным оружием в контексте российско-белорусского взаимодействия прокомментировал посол в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

«Не раз мы задавали вопрос, почему американцам можно помогать Киеву поставкой оружия, боеприпасов, добиваясь всё больших жертв на поле боя, а никому другому помогать России нельзя. Почему американцы говорят о политике «одного Китая» и при этом помогают сепаратистам Тайваня вооружаться, нацеливая американское оружие против властей Пекина. Почему американцам можно наносить удары в различных уголках мира, а защищать Дамаску свои национальные интересы, как считают в Вашингтоне, недопустимо. Почему безнаказанно проводятся американцами бомбардировки после Второй мировой войны более чем в 20 государствах? Разве можно забыть, кто действительно представляет настоящую угрозу миру?» — считает дипломат.

Представитель дипмиссии констатировал, что практически не слышно возмущения от западного сообщества в отношении противоправных действий США. Например, кто-либо пытался ввести антиамериканские санкции? Нет. Западные страны лишь, по мнению посла, стыдливо опускают глаза, отказываются обсуждать данные факты, нет никаких проблесков возмущения, ни тени упрека.

«Прежде чем обвинять нас в чем бы то ни было, порекомендовал бы американским «стратегам» почаще «смотреть в зеркало правды». Хотел бы посоветовать чаще наслаждаться изяществом русской литературы, а не пытаться запретить её. Читайте басни Крылова и произведения Гоголя. Помните слова известной народной пословицы: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», — резюмировал Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, определить возможное местоположение хранилища с российскими тактическими ядерными зарядами на территории Белоруссии пытаются эксперты.