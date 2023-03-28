Вашингтон, 28 марта 2023, 05:55 — REGNUM Стоило России обозначить намерение следовать примеру США в военно-ядерной сфере, как тут же страна наткнулась на жесткое неприятие такого шага со стороны Запада. Вновь в адрес РФ прозвучали угрозы, упрёки и обвинения в разрушении стратегической стабильности и скатывании мира к ядерной войне. По мнению представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела, никакая другая страна не причиняет такого ущерба контролю над вооружениями и не подрывает столь сильно стратегическую стабильность в Европе, как Россия. Ситуацию с ядерным оружием в контексте российско-белорусского взаимодействия прокомментировал посол в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
United States Mission Geneva

«Не раз мы задавали вопрос, почему американцам можно помогать Киеву поставкой оружия, боеприпасов, добиваясь всё больших жертв на поле боя, а никому другому помогать России нельзя. Почему американцы говорят о политике «одного Китая» и при этом помогают сепаратистам Тайваня вооружаться, нацеливая американское оружие против властей Пекина. Почему американцам можно наносить удары в различных уголках мира, а защищать Дамаску свои национальные интересы, как считают в Вашингтоне, недопустимо. Почему безнаказанно проводятся американцами бомбардировки после Второй мировой войны более чем в 20 государствах? Разве можно забыть, кто действительно представляет настоящую угрозу миру?» — считает дипломат.

Представитель дипмиссии констатировал, что практически не слышно возмущения от западного сообщества в отношении противоправных действий США. Например, кто-либо пытался ввести антиамериканские санкции? Нет. Западные страны лишь, по мнению посла, стыдливо опускают глаза, отказываются обсуждать данные факты, нет никаких проблесков возмущения, ни тени упрека.

«Прежде чем обвинять нас в чем бы то ни было, порекомендовал бы американским «стратегам» почаще «смотреть в зеркало правды». Хотел бы посоветовать чаще наслаждаться изяществом русской литературы, а не пытаться запретить её. Читайте басни Крылова и произведения Гоголя. Помните слова известной народной пословицы: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», — резюмировал Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, определить возможное местоположение хранилища с российскими тактическими ядерными зарядами на территории Белоруссии пытаются эксперты.