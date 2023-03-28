Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили условного противника в акватории Японского моря

Москва, , 05:46 — REGNUM Пара крылатых ракет «Москит» успешно поразила прямым попаданием морскую цель, которая находилась на расстоянии около 100 километров, сообщает 28 марта Минобороны России.

Учебные стрельбы Mil.ru

Стрельбы по условному противнику осуществили в акватории Японского моря ракетные катера Тихоокеанского флота.

Ударная группа в составе двух катеров выполнила совместный ракетный удар по морскому щиту, который имитировал боевой корабль условного противника.

Подчёркивается, что за безопасность выполнения боевого упражнения отвечали надводные корабли и самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа в тылу спецоперации проходят подготовку ведения боя в городских условиях. Процесс тренировок и слаживания танкистов показало Минобороны России.