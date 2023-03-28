В акватории Японского моря прошли плановые стрельбы ракетами «Москит»
Москва, 28 марта 2023, 05:46 — REGNUM Пара крылатых ракет «Москит» успешно поразила прямым попаданием морскую цель, которая находилась на расстоянии около 100 километров, сообщает 28 марта Минобороны России.
Стрельбы по условному противнику осуществили в акватории Японского моря ракетные катера Тихоокеанского флота.
Ударная группа в составе двух катеров выполнила совместный ракетный удар по морскому щиту, который имитировал боевой корабль условного противника.
Подчёркивается, что за безопасность выполнения боевого упражнения отвечали надводные корабли и самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.
Как сообщало ИА REGNUM, экипажи танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа в тылу спецоперации проходят подготовку ведения боя в городских условиях. Процесс тренировок и слаживания танкистов показало Минобороны России.