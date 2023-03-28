Полянский обвинил Запад в давлении на членов Совбеза ООН при голосовании по «Северным потокам»

Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Члены Совета Безопасности ООН подверглись со стороны Запада сильному давлению и не поддержали проект резолюции России, призывающей генерального секретаря организации Антониу Гутерриша создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Зал Совета Безопасности ООН Kremlin.ru

По его мнению, все воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь члены Совбеза побоялись поддержать Россию открыто.

«Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнёров. Они абсолютно чётко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию», — добавил Полянский.

Напомним, 27 марта резолюция России о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» не была принята в Совете Безопасности ООН. Документ поддержали лишь Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН утверждал, что в СБ ООН ждут от Дании, Швеции и ФРГ быстрого расследования подрывов «Северных потоков» и это является положительным результатом голосования по резолюции России.