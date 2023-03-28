Москва, 28 марта, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Штурмовики в зоне спецоперации действуют эффективно, ударяя точно в цель за счёт соблюдения определенных параметров. О работе штурмовой авиации рассказал РИА Новости лётчик РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-25

По словам пилота, летают они с различным ракетным вооружением, таким как С-8, С-13, С-24 и С-25. При соблюдении всех необходимых параметров ракеты ложатся ровно в цель, а самолёты достаточно «живучи».

«Несмотря на полученные повреждения после попадания ракеты, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, подбитый Су-25 удавалось посадить на аэродром. Самолёт бронированный и у него очень живучие движки. За время проведения СВО неоднократно пытались по нам попасть из ПЗРК, попадали ракетой, но двигатели не выходили из строя и летчики вместе с машинами живыми возвращались на землю», — добавил лётчик.

Всего за время СВО штурмовая авиация совершила более 20 тыс. вылетов.

Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения: авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами «воздух — земля», управляемыми ракетами «воздух — воздух». Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации России на Украине.