Вашингтон, 28 марта 2023, 05:14 — REGNUM Оперативного расследования диверсии на «Северных потоках» ожидают от Дании, Германии и Швеции многие члены Совета Безопасности ООН. Это является положительным результатом голосования по резолюции России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Un.org

«Так что есть своего рода давление от этой части членов совета, которая воздержалась, но всё-таки выступает за необходимость оперативного продвижения и прояснения множества деталей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что странам, которые не поддержали в Совбезе российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках», есть что скрывать.