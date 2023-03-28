Полянский: в СБ ООН ждут от Дании, Швеции и ФРГ быстрого расследования подрывов «Северных потоков»

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Оперативного расследования диверсии на «Северных потоках» ожидают от Дании, Германии и Швеции многие члены Совета Безопасности ООН. Это является положительным результатом голосования по резолюции России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

«Так что есть своего рода давление от этой части членов совета, которая воздержалась, но всё-таки выступает за необходимость оперативного продвижения и прояснения множества деталей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что странам, которые не поддержали в Совбезе российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках», есть что скрывать.